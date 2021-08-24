Зеленский: Ни один враг не нанес Украине большего удара, чем внутренние распри

Внутренние конфликты всегда наносили Украине больший урон, чем внешний враг, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы так много спорим о прошлом, а это означает, что мы не делаем выводов из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри", - сказал Зеленский, выступая на церемонии по случаю 30-летия независимости Украины на Майдане Независимости в Киеве во вторник.

"В чем сила украинского народа? В украинском народе. Это граждане Украины всех национальностей", - добавил глава Украинского государства, после чего перечислил национальности, которые проживают в Украине и сказал, что "мы все одна команда – сборная Украины: 25 регионов, 25 игроков".