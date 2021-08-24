Умер экс-нардеп Владимир Бондаренко

Народный депутат Верховной Рады II-IV и VI-VII созывов (1996-2006, 2007-2014 гг.), экс-глава Киевской городской государственной администрации (2014), руководитель Киевской городской организации партии "Батькивщина" Владимир Бондаренко скончался во вторник на 69-м году жизни.

"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко… Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье... Пусть земля будет пухом", - написала депутат фракции "Батькивщина" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова в Facebook.

Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области, работал учителем. С 1986 года был заместителем, а с 1990 председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева, а в 1991 году стал начальником управления – замглавы Киевской горадминистрации. В 1996 был заместителем министра – управляющим делами Министерства юстиции Украины. В 2014 году баллотировался на должность мэра Киева.

За время работы в Верховной Раде подготовил 141 законопроект. Занимался меценатством, создал музей "Украинское село" под Киевом.