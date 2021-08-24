Глава комитета арбитров УАФ Лучи попал в ДТП в Киеве, находится в больнице

Глава комитета арбитров Украинской Ассоциации Футбола Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве, был госпитализирован и прооперирован, сообщили в УАФ.

"Лучано Лучи и Роман Лышень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести", – цитирует пресс-служба Ассоциации председателя Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслава Попова.

В УАФ сообщили, что 71-летний Лучи и его помощник Лышень находились в машине Ford. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора, когда в него врезалась другая машина.