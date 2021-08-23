Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям иностранных государств, которые приняли участие в первом саммите Крымской платформы.

"После окончания первого саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку Украины и вручил им высокие государственные награды", – сказано в сообщении на сайте главы государства в понедельник вечером.

В частности, орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Егилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Финляндии Саули Ниинистьо, президент Словении Борут Пахор, президент Молдовы Мая Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Орденом Ярослава Мудрого II степени был отмечен премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Премьер-министр Грузии Гарибашвили, президент Национального совета Парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, премьер-министр Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович награждены орденом "За заслуги" I степени.