События

19:59 23.08.2021

Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ

3 мин читать
Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ

Украина в понедельник в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть в размере SDR $1,9 млрд.

"Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!", – написала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Ранее в интервью агентству Интерфакс-Украина министр финансов Сергей Марченко сообщил, что окончательное решение о распределение этих средств между правительством и Нацбанком будет принято после их получения.

Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получает свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте.

"Крупнейшее выделение специальных прав заимствования (SDR) в истории - около $650 млрд - вступает в силу сегодня", – цитирует ее пресс-служба в понедельник.

По словам директора-распорядителя МВФ, выделение таких ассигнований – сильнейшее стимулирование, которое при разумном использовании позволит бороться с беспрецедентным кризисом.

"Распределение SDR обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы, пополнив валютные резервы стран и уменьшив их зависимость от более дорогих внутренних или внешних долгов", – отметила Георгиева.

Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. Таким образом, $275 млрд поступят в развивающиеся страны, из которых страны с низкими доходами получат около $21 млрд, что в некоторых случаях эквивалентно 6% ВВП.

"SDR – это ценный ресурс, и решение о том, как лучше всего их использовать, остается за странами-членами. Чтобы использовать SDR с максимальной выгодой для стран-членов и мировой экономики, эти решения должны быть разумными и хорошо обоснованными", – отметила директор-распорядитель МВФ.

Чтобы помочь обеспечить прозрачность и подотчетность, МВФ предоставляет основу для оценки макроэкономических последствий нового распределения, его статистической обработки и управления, а также того, как это может повлиять на устойчивость долга. МВФ также будет регулярно предоставлять обновленную информацию обо всех активах SDR, операциях и торговле, включая последующий отчет об использовании SDR через два года, говорится в заявлении.

"Чтобы увеличить выгоды от этого распределения, МВФ поощряет добровольное направление некоторых SDR из стран с сильными внешними позициями в страны, которые в них больше всего нуждаются. За последние 16 месяцев некоторые члены уже пообещали предоставить ссуды на $24 млрд, в том числе $15 млрд из имеющихся SDR, в Фонд сокращения бедности и роста МВФ, который предоставляет льготные ссуды странам с низкими доходами. Это только начало, и МВФ продолжит работу с нашими членами, чтобы развить эти усилия", – указано в заявлении.

МВФ также привлекает страны-члены к вопросу о возможности создания нового Целевого фонда обеспечения жизнеспсобности и устойчивости, который мог бы использовать направляемые SDR для помощи наиболее уязвимым странам в проведении структурных преобразований, в том числе в решении проблем, связанных с климатом. Другой возможностью может быть направление SDR на поддержку кредитования многосторонними банками развития, отметили в Фонде.

Как отметила Георгиева, распределение SDR является важнейшим компонентом более широких усилий МВФ по поддержке стран в период пандемии, которые включают: $117 млрд в виде нового финансирования для 85 стран, облегчение обслуживания долга 29 стран с низкими доходами, а также консультации по вопросам политики и поддержка в развитии потенциала более чем для 175 стран.

 

 

Теги: #транш #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 23.08.2021
МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

00:03 23.08.2021
Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

15:41 19.08.2021
МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

17:59 10.08.2021
"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

17:38 03.08.2021
Советник Зеленского допускает получение $700 млн транша от МВФ в сентябре и возможное продление программы с Фондом

Советник Зеленского допускает получение $700 млн транша от МВФ в сентябре и возможное продление программы с Фондом

17:14 03.08.2021
Кредит МВФ поможет Украине преодолеть последствия COVID-19 – Никифоров

Кредит МВФ поможет Украине преодолеть последствия COVID-19 – Никифоров

10:28 03.08.2021
Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости – Офис президента

23:57 28.07.2021
Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Георгиевой

Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Георгиевой

22:30 28.07.2021
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре – глава МВФ

Миссия МВФ посетит Украину в сентябре – глава МВФ

13:11 28.07.2021
Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

НАТО поддерживает Украину и требует возвращения Крыма - замгенсека НАТО

Участники Крымской платформы заверили в готовности помогать Украине восстанавливать территориальную целостность

Глава МИД Турции: Саммит Крымской платформы открывает поиск решения возвращения Крыма в Украину

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КРЫМСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, ПРИНЯТАЯ 23 АВГУСТА 2021 ГОДА В КИЕВЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Возвращение Крыма домой стоится обязательно, каким способом - будет зависеть от многих обстоятельств - секретарь СНБО

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма должны оставаться в силе, пока она не возобновит территориальную целостность Украины - зампомощника Госсекретаря США

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Резников: Цена оккупации Крыма для РФ должна быть неприемлемой

За минувшие сутки американцы эвакуировали из Кабула около 16 тыс. человек - Пентагон

МИД Германии сообщил о переговорах о продлении срока использования кабульского аэропорта

Участники Саммита первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах

Германия вывезла из Афганистана более 3 тысяч человек - глава МИД ФРГ

С талибами ведутся переговоры о продлении сроков эвакуации из Кабула - Даунинг-стрит

Афганская кинорежиссер Карими призывает не признавать власть Талибана на международном уровне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА