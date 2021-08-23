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18:13 23.08.2021

Участники Саммита первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах

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Участники Саммита первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах

Участники первого киевского Саммита первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в условиях военных конфликтов во всем мире, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

По ее словам, женщины и дети чаще других становятся жертвами дискриминации, запугивания, сексуального насилия и торговли людьми, приведя в пример страны и регионы, где фиксируются такие случаи: Буркина-Фасо, Сирия, Ливия, Палестина, Йемен, Эфиопия, Афганистан, Дарфур, Нигерия, Мозамбик, Венесуэла, Судан, Конго, Кашмир, Донбасс и Крым.

"В нашем заявлении мы также обращаемся ко всем сторонам, которые контролируют ситуацию в Афганистане – гарантировать безопасность женщин и детей, обеспечение их прав и свобод, а также предотвращение принудительного разъединения семей", - сказала Зеленская.

"Мы призываем международные организации, религиозные сообщества, неправительственные организации и гражданские инициативы стать на защиту женщин и детей, в приоритетном порядке предоставлять им необходимую гуманитарную помощь", - добавила первая леди.

Она также призвала первых леди и джентльменов, экспертов и политиков, лидеров мнений по всему миру присоединиться и поддержать стартовавшее движение "We can save them" ("Мы можем их спасти"), а также активно распространять информацию о положении женщин, детей и семей во всех конфликтах и способах предоставления им помощи.

"Каждый может стать голосом тех, кто лишен возможности быть услышанным", - подчеркнула Зеленская.

Также в рамках мероприятия была принята открытая для присоединения Декларация Саммита "с принципами и целями по усилению в мире института первых леди и джентльменов".

 

Теги: #зеленская #леди #саммит
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