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15:07 23.08.2021

Поддержка Францией территориальной целостности Украины остается последовательной - министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности

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Поддержка Францией территориальной целостности Украины остается последовательной - министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности

Поддержка Францией территориальной целостности Украины остается последовательной, а аннексия Крыма угрожает международному порядку, заявил министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности Франции Франк Ристер.

"От имени Эмманюэля Макрона, президента Французской Республики, который уполномочил меня посетить ваше событие, хочу подчеркнуть три важные вещи. Я хочу напомнить, что Франция не признаёт и не признает незаконной аннексии АР Крым и города Севастополь РФ. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается последовательной, и мы действительно считаем, что эта ситуация угрожает международному порядку", - сказал Ристер на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что Франция обеспокоена ситуацией в Крыму, систематическим нарушениям прав человека в Крыму, в частности крымских татар.

"Ответственность надо напомнить России, поскольку она сейчас оккупировала эту территорию", - добавил Ристер.

Также министр указал, что Украина приложила все усилия, чтобы избежать эскалации, и необходимо приветствовать сдержанность, приверженность Украины к дипломатическому диалогу в момент, когда территория Украины страдает от аннексии.

"Спасибо вам, господин президент Владимир Зеленский, за то, что пригласили нас сегодня. Для нас очень важно показать, что соблюдение международного права остается приоритетом для нас всех, также как соблюдение территориальной целостности стран", - отметил Ристер.

Теги: #крым #франция #крымская_платформа
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