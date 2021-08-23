Хорватия готова помочь Украине с вопросом реинтеграции оккупированных территорий – премьер Пленкович

Хорватия готова помочь Украине внедрить модель реинтеграции оккупированных территорий для обеспечения мира с соблюдением верховенства права, заявляет премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Я приехал для того, чтобы… засвидетельствовать неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым – это Украина", - сказал Пленкович на учредительном саммите Крымской платформы в понедельник в Киеве.

По его словам, Хорватия совестно с другими странами-членами ЕС постоянно оказывает поддержку Украине на различных международных площадках.

"Аннексия Крыма безусловно является нарушением международного права. Оккупация спровоцировала нарушение прав человека, в частности, жителей Крыма… Они не должны сталкиваться с ограничением своих свобод", - заявил он.

При этом он отметил, что Хорватия "ждет от РФ соблюдения международного права, в частности, гуманитарного, в том числе в доступе международных мониторинговых групп. "Мы очень обеспокоены длящейся милитаризацией полуострова", - сказал премьер-министр Хорватии.

"Хорватия очень хорошо знает, насколько сложно бывает, когда с одной стороны сталкиваешься с длительным конфликтом, а с другой стороны часть твоей территории в оккупации. Мы абсолютно вас в этом пониманием", - сказал он.

В этом контексте премьер-министр Хорватии продолжил: "У нас есть очень хорошая модель мирной реинтеграции… Это то, что происходило в 1996 году, в частности, благодаря успешной миссии ООН, и мы с радостью окажем вам любую помощь по внедрению такой модели во избежание жертв, для обеспечения мирного сосуществования на основе верховенства права", - заявил премьер-министр Хорватии.

Он добавил, что вопрос Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса должен находиться в приоритете международной повестки дня.