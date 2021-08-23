Министр энергетики США: надеемся, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию

Министр энергетики США Дженнифер Гранхолм выразила надежду на то, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию.

"Мы будем продолжать наши дипломатические усилия, которые мы применяем вместе с нашими союзниками и партнерами для разрешения конфликта на Востоке Украины. Мы хотим поставить Россию на место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на Востоке Украины и аннексии Крыма. Мы абсолютно преданно работаем в направлении помощи по решению этого конфликта. Мы считаем, что Крымская платформа действительно донесет ко всем долгожданную мысль, что Крым - это Украина и что Россию надо притянуть к ответственности за ее агрессию", - сказал Гранхолм на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Она подчеркнула, что США гордятся возможностью быть в Украине и поддерживать Крымскую платформу.

"Хочу сразу заявить: мы вместе с Украиной, со всеми вами, мы единодушно осуждаем незаконную аннексию Крыма", - сказала Гранхолм

Она подчеркнула, что США гордятся тем, что в течение трех десятилетий были с Украиной.

"Эти отношения еще больше укрепятся на следующей неделе, когда оба президента встретятся в Вашингтоне, округ Колумбия. От имени президента Байдена хотим заявить о поддержке Украины, ее реформ, вашей работы относительно североатлантических стремлением. Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и большем смысле - вашу более серьезную борьбу с российской агрессией. Наша поддержка будет отстаиваться конкретной, существенной", - отметила она Гранхолм.

Министр заверила, что эта поддержка будет продолжаться дальше.

"Мы будем предоставлять поддержку Вооруженным силами Украины, в частности относительно защитного оружия, оборудования, которые нужны Украине в борьбе с российской агрессией", - пояснила она.