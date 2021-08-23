События

14:23 23.08.2021

В Виннице на самом высоком флагштоке области подняли флаг Украины весом полтонны

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В Виннице на самом высоком флагштоке области подняли флаг Украины весом полтонны

Сегодня, в День Государственного Флага, на Замковой горе Винницы был поднят самый большой флаг области площадью 150 квадратных метров и весом 500 килограммов.

Как сообщается на официальной странице Винницкой облгосадминистрации в Facebook, флаг был водружен на самом высоком флагштоке в Винницкой области высотой 50 метров, установленном в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

"Именно с Замковой горы в начале ХIV века началось основание Винницы. С сегодняшнего дня Замковая гора стала местом постоянного водружения Государственного Флага Украины в области", - подчеркивается в сообщении.

Мачта установленного флагштока выполнена из оцинкованной стали и весит почти 7 тонн. Сооружение оснащено электрическим двигателем для поднятия флага и проблесковым маячком для предупреждения воздушного транспорта.

В ночное время флагшток будет подсвечиваться восемью прожекторами. Одновременно с установкой флагштока было проведено благоустройство прилегающей к нему территории.

Теги: #большое_строительство #винница #день_флага
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