Украина самостоятельно никогда не сможет вернуть Крым, необходимы действенные шаги партнеров для возвращения полуострова – Зеленский

Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Крымская платформа - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма; эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода; защита прав человека и международного гуманитарного права; обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации; преодоление экологических и экономических последствий оккупации.