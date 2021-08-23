Зеленский: Деоккупация Крыма - конечная цель работы Крымской платформы

Синергия усилий участников Крымской платформы должна заставить РФ сесть за стол переговоров о возвращении Крымского полуострова под юрисдикцию Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я очень рад, что мы запустили нашу площадку. Украина вместе с вами, нашими друзьями, международными партнерами, участниками Крымской платформы начинает писать новую главу в истории Украины. В истории украинского Крыма - это глава о деоккупации, ведь именно деоккупация - это конечная цель моя, нашего государства, конечная цель ежедневной работы Крымской платформы. Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", - сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.