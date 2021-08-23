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12:11 23.08.2021

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

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Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил украинцев и лично мэра Киева, лидера партии "УДАР" Виталия Кличко с Днем Независимости Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий! Я рад приветствовать вас с 30-й годовщиной независимости Украины! Украина имеет величественную историю. Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении", – говорится в поздравлении Курца, опубликованном на сайте партии "УДАР".

Федеральный канцлер также заверил, что Австрия всегда была надежным партнером Украины, и подчеркнул, что так будет и в будущем.

"Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием Независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" – пожелал Курц.

Теги: #кличко #день_независимости #австрия #курц
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