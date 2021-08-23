Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть Крым, и чтобы полуостров вместе с Украиной стал частью Европы.

"Украина, и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства", - сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.