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12:01 23.08.2021

Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

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Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть Крым, и чтобы полуостров вместе с Украиной стал частью Европы.

"Украина, и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства", - сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Теги: #крым #зеленский #крымская_платформа
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