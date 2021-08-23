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10:21 23.08.2021

Киев и Тбилиси могут расширять взаимодействие на уровне ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ГУАМ, ООН для достижения мира на своих территориях – Разумков

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Киев и Тбилиси могут расширять взаимодействие на уровне ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ГУАМ, ООН для достижения мира на своих территориях – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в ходе которой стороны обсудили интенсификацию сотрудничества между странами, в частности, в вопросе достижения мира на территориях обеих стран.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, Разумков отметил, что Киев и Тбилиси могут расширять совместное воздействие на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ПА НАТО, ПА ГУАМ, ООН и на других площадках для достижения мира на своих территориях.

Также он заявил, Украина ценит поддержку со стороны Грузии в рамках деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украина и Грузия имеют общую цель - членство в НАТО, и выразил надежду, что страны смогут одновременно ее достичь", - говорится в сообщении.

Разумков уточнил, что в данный момент Украина и Грузия уже эффективно сотрудничают на многих международных площадках, и заявил об уверенности в том, что подобное сотрудничество будет продолжаться и углубляться. "Сегодня мы видим интенсификацию наших отношений. Мы ее можем имплементировать не только в экономику, но и на все направления нашего взаимодействия", - отметил спикер парламента.

Обсуждая вопросы сохранения территориальной целостности обеих стран, Разумков подчеркнул, что Украина отстаивает свою территориальную целостность не только с оружием в руках, но и дипломатическим путем, в частности, применяя Нормандский и Минский форматы для урегулирования ситуации на Донбассе, и Крымскую платформу для деоккупации Крымского полуострова.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Украина для Грузии является не только дружественным государством, но и стратегическим партнером. Он также уточнил, что обе страны имеют схожие цели, а также похожие вызовы, один из которых - агрессия Российской Федерации.

Теги: #грузия #разумков #украина #гарибашвили
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