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08:27 23.08.2021

ЕЭК выработает ответные меры на внешнее давление со стороны третьих стран - премьер Беларуси

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ЕЭК выработает ответные меры на внешнее давление со стороны третьих стран - премьер Беларуси

БЕЛАРУСЬ-ЕАЭС-САНКЦИИ-ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

 

Минск. 23 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выработает ответные меры на внешнее давление со стороны третьих стран, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

По словам премьера, на заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло 19-20 августа в Киргизии, обсуждался вопрос противодействия санкционному давлению.

"Евразийская комиссия внимательно отслеживает ситуацию. К следующему саммиту глав государств, я надеюсь, подготовит информацию и предложения о том, какой будет коллективный ответ", - сказал Головченко.

Он отметил, что рано говорить, какие это будут меры. "Возможно, это будут меры компенсационного характера, меры поддержки именно того члена союза (ЕАЭС - ИФ), который подвергается этому давлению. Это не только Беларусь, это и Российская Федерация, если говорить на данный момент. Но с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства, по любому поводу", - считает Головченко.

Теги: #противодействие #санкции #еаэс #беларусь
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