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07:53 23.08.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, погиб один боец

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, погиб один боец

За прошедшие сутки российские наемники 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один боец ВСУ погиб. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, возле Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

"По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.

 

Теги: #оос #сводка
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