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21:00 22.08.2021

Нынешний Кабинет министров – правительство технократов, а не политиков - Зеленский

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Нынешний Кабинет министров – правительство технократов, а не политиков - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства". В интервью телеканалу "Украина", показанном в воскресенье вечером, он подчеркнул, что там работают "не политики, а технократы".

"Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос; а когда они работают? На сегодня – они технократичны.  Нам нужно правительство, которое строит страну.  Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом", - сказал он.

      При этом он отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением. "Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым…  Да, двери нашей команды были открыты.  В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую строну", - сказал президент.

      По его словам, правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации.  "Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно,  доллара по 100 гривен не будет, дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя зарплата – 500 долларов. Мы проходим кризис как субьект", - сказал он. 

      Говоря о реформах, Зеленский особо отметил вложения в инфраструктуру в рамках "Большой стройки", цифровизацию экономики,  земельную и судебную реформы.

      Отвечая на вопрос о возможности в прошлом избежать войны, Зеленский сказал, что понимает ее причины. "Много причин у этой войны. Никому не нужна большая сильная страна – Украина. Бывают войны более цивилизованные… чтобы у тебя не было энергетической самостоятельности, флота…   Война за Украину была бы в любом случае. Независимость – это субьектность и возможность влиять, иметь рынки сбыта, иметь возможности для обогащения людей. Можно ли было уменьшить количество погибших – не знаю, я не был тогда президентом", - сказал он. 

Теги: #зеленский #мнение #кабмин
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