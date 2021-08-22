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20:31 22.08.2021

Зеленский о создании Офиса первой леди: вопрос не в бюджете, а в желании помогать украинцам

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Зеленский о создании Офиса первой леди: вопрос не в бюджете, а в желании помогать украинцам

"Я считаю, что "первая леди" – это профессия. Так оно и есть. Невидимый фронт работы. Ты можешь помогать. Если ты можешь помогать, тебе необходимы соответствующие полномочия и люди. Просто помогать. И тут снова – Елена (супруга Зеленского – ИФ) правильно сказала – вопрос не в бюджете. Если есть желание, есть энергия, просто нужно предоставить все возможности, чтобы (она – ИФ) помогала и помогла людям Украины", - заявил Зеленский в интервью на телеканале "Интер" в воскресенье.

По словам самой Зеленской, создание Офиса первой леди, "является контроверсийным (с разногласиями – ИФ) вопросом".

"Потому что людям кажется, что будут тратиться какие-то средства (государственные – ИФ) дополнительные. Это не так. Они и сейчас не тратятся", - сказала Зеленская в интервью.

Как сообщалось, 3 июня Елена Зеленская инициировала создание Офиса первой леди на базе Офиса президента. На данный момент статус первой леди в Украине законодательно не закреплен, тем не менее, по словам супруги президента Украины, "у общества существуют большие ожидания от ее работы".

В настоящее время Зеленская уже определила четыре основных направления своей работы, а именно, культурная дипломатия, безбарьерность, сопровождение президента и реформа в школах питания.

Теги: #первая_леди #офис
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