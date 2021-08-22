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15:23 22.08.2021

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

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Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и ФРГ по строительству и введению в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2".

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", - отметил глава государства.

Теги: #консультации #северный_поток_2
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