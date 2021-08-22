События

12:02 22.08.2021

Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

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Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

Киевскому мэру Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту "Борисполь".

Соответствующее заявление Кличко сделал в Телеграме.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но в этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра – впервые", - отметил Кличко.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.

Теги: #кличко #меркель
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