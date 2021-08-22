В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

В Афганистане остается более 100 украинцев, эвакуация которых будет осуществлена в ближайшие дни, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы сможем показать вам даже кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна… на 8 месяце беременности", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что эвакуация происходила в тяжелых условиях.

"Людей эвакуировали фактически с боевых действий… пройдет время, и мы сможем рассказать про героизм, о котором говорят во всем мире, который проявили наши военные", – сказал руководитель ОП.

По его словам операция по эвакуации украинцев из Афганистана продолжится.

"У нас в Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде", – подчеркнул Ермак.

Ранее сообщалось, что украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из аэропорта Кабул (Афганистан), прибыл в Борисполь. Из 83 пассажиров 31 гражданин Украины, сообщил телеканал "Украина24".

На борту среди граждан других стран - 31 украинец. Всего в Украину прибыли 83 человека.

Борт на аэродроме встретили руководитель ОП Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.