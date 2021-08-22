Посольство США в Афганистане не рекомендовало американским гражданам самостоятельно добираться до аэропорта в Кабуле

Американским гражданам в Афганистане следует воздерживаться от попыток самостоятельно добраться до столичного аэропорта из соображений "потенциальных угроз их безопасности", сообщило посольство Соединенных Штатов в Кабуле.

В распространенном дипмиссией уведомлении говорится, что им необходимо дождаться "индивидуальных инструкций от представителей американского правительства".

По сообщению телеканала CNN, который ссылается на источники в Пентагоне, военные разрабатывают альтернативные маршруты доставки в аэропорт. Угрозы исходят от боевиков группировки ИГ в Афганистане.

Ранее сообщалось, что американские военные использовали три вертолета, чтобы доставить 169 американцев из отеля Baron в Кабуле в столичный аэропорт, сообщил Пентагон.

Здание отеля находится всего в 200 метрах от аэропорта, отмечается в сообщениях СМИ. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в четверг было принято решение использовать вертолеты, поскольку американцы не смогли самостоятельно добраться до ворот аэропорта.

Представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" обязались не препятствовать выезду иностранных граждан, а также желающих покинуть страну афганцев. В то же время, по сообщениям СМИ, все пытающиеся добраться до аэропорта сталкиваются с большими трудностями, поскольку все пути к нему контролируются блокпостами талибов.