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19:05 21.08.2021

Разумков надеется, что визит Вселенского патриарха активизирует процесс объединения украинского общества

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Разумков надеется, что визит Вселенского патриарха активизирует процесс объединения украинского общества

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что визит Вселенского патриарха Варфоломея активизирует процесс объединения украинского общества.

"Мы продолжаем бороться за возвращение временно оккупированных территорий нашей страны. И религия является одним из тех базисов, вокруг которого можно объединять людей. Мы всегда исповедовали политику объединения, нахождения общих точек соприкосновения и не воспринимаем политику раскола. Надеюсь, ваш визит активизирует этот процесс", - сказал Разумков на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем в Киеве.

Разумков подчеркнул, что Верховная Рада всегда работала на объединение украинского общества, на поиск компромисса и мира.

Как сообщает сайт парламента, спикер поблагодарил Варфоломея за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины и подчеркнул, что поддержка религиозных лидеров в этом вопросе неоценима.

Глава украинского парламента выразил надежду на поддержку Вселенского патриарха в вопросах защиты прав людей на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Разумков также отметил, что церкви и религиозные организации играют значительную роль в поддержке как людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, так и тех, кто несет службу на фронте. Председатель Верховной Рады добавил, что украинский парламент принял в первом чтении проект закона "О Службе военного капелланства" (№4626).

Во время встречи стороны затронули также вопросы защиты окружающей среды.

"Надеюсь на вашу поддержку в вопросе охраны окружающей среды. Сегодня украинская власть начинает уделять больше внимания экологии. К сожалению, на протяжении многих лет независимости этому вопросу не уделялось должного внимания", - отметил Разумков.

Теги: #разумков #варфоломей
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