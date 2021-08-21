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16:10 21.08.2021

ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет - глава Еврокомиссии

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ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет - глава Еврокомиссии

Евросоюз поддерживает контакты с "Талибаном" (террористическое движение, запрещенное в России) на оперативном уровне, но это абсолютно не указывает на политические переговоры, сообщила в субботу на пресс-конференции в Мадриде глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, сейчас в период кризиса у нас существуют оперативные контакты с "Талибаном", поскольку в это сложное время мы должны обсуждать вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Кабуле. В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизни", - сказала она.

"Но это не имеет абсолютно никакого отношения к политическим переговорам. Политических переговоров с "Талибаном" нет, признания "Талибана" нет", - отметила фон дер Ляйен.

Теги: #афганистан #евросоюз #ляйен
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