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04:42 21.08.2021

США приостановили эвакуацию из Кабула, так как Катар отказывается принимать новых беженцев

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США приостановили эвакуацию из Кабула, так как Катар отказывается принимать новых беженцев

США уже как минимум восемь часов не проводят эвакуацию беженцев из аэропорта Кабула, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

По его данным, вывозные рейсы не производятся, поскольку в Катаре, куда США до сих пор вывозили американцев и афганцев, желающих покинуть страну, заявили, что не имеют больше возможности принимать и размещать у себя все новых людей.

Согласно телеканалу, США начали работать с союзниками по НАТО, чтобы найти места в Европе и Азии, в которые можно вывозить беженцев.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Теги: #эвакуация #сша #афганистан #рейсы
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