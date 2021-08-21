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02:25 21.08.2021

Полицейский, пытавшийся за $3 тысячи уйти от уголовной ответственности, пойдет под суд

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Полицейский, пытавшийся за $3 тысячи уйти от уголовной ответственности, пойдет под суд

Харьковская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов Краматорского райуправления главного управления Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в попытке подкупить следователя Государственного бюро расследований.

"По данным следствия, начальник одного из отделов Краматорского районного управления ГУНП в Донецкой области, который был участником уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды, предложил следователю ГБР взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Следователь ГБР сообщил об этом факте своему руководству", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после передачи под контролем правоохранителей следователю ГБР 3 тысяч долларов.

Теги: #взятка #суд #харьков
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