Пожар крыши многоквартирного дома в Броварах ликвидирован, пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар, который охватил площадь двух квартир и кровли многоэтажного дома в Броварах в пятницу вечером, спасены 4 человека, сообщили в ГСЧС.

"В 23:21 пожар в пятиэтажном жилом доме в г. Бровары по ул. Гагарина, 11 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", – сказано в сообщении в Телеграм-канале в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что в 20:05 в г.Бровары по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.

В 22:44 пожар был локализован на площади около 2 тыс. м кв.