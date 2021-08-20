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23:43 20.08.2021

Пожар крыши многоквартирного дома в Броварах ликвидирован, пострадавших нет

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Пожар крыши многоквартирного дома в Броварах ликвидирован, пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар, который охватил площадь двух квартир и кровли многоэтажного дома в Броварах в пятницу вечером, спасены 4 человека, сообщили в ГСЧС.

"В 23:21 пожар в пятиэтажном жилом доме в г. Бровары по ул. Гагарина, 11 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", – сказано в сообщении в Телеграм-канале в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что в 20:05 в г.Бровары по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.

В 22:44 пожар был локализован на площади около 2 тыс. м кв.

 

Теги: #бровары #ликвидация #пожар
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