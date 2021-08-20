США изменили представителя на Крымской платформе, делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм

США изменили своего представителя на инаугурационном саммите Крымской платформе, запланированном на 23 августа, делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-летию независимости, 23-24 августа 2021 года. Достопочтенная Дженнифер М. Гренгольм, министр энергетики, возглавит делегацию", – говорится в сообщении, обнародованном посольством США в Украине в пятницу вечером.

Также в сообщении подан список членов президентской делегации: Кристина Квин (временный поверенный в делах, Посольство США в Киеве) и Эндрю Лайт (помощник секретаря по международным делам, Министерство энергетики США).

Как сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Соединенные Штаты должны были быть представлены на Крымской платформе личным посланником президента Соединенных Штатов и членом правительства - министром транспорта США Питером Буттиджичем.