США могут изменить представителя на Крымской платформе - спикер президента

США могут изменить своего представителя на инаугурационном саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа, сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

"Наиболее вероятно, будет изменение представителя США на Крымской платформе, но об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - сказал Никифоров на брифинге в Офисе президента в Киеве в пятницу.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, представителем США на Крымской платформе будет лицо, отвечающее за область, имеющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной.

"Делегат США - это лицо, отвечающее за область, имеющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной", - сказал источник агентству "Интферакс-Украина" в пятницу.

Как сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Соединенные Штаты должны были быть представлены на Крымской платформе личным посланником президента Соединенных Штатов и членом правительства - министром транспорта США Питером Буттиджичем.