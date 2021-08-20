Кличко сообщил, что его пригласили на заседание СНБО, но он не сможет присутствовать из-за поездки в Черниговскую область

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что его пригласили на заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, однако он не сможет присутствовать.

"Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область", - написал Кличко в соцсети Facebook.