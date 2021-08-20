NASA приостановило выполнение контракта по высадке человека на Луну с SpaceX

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило до ноября 2021 года выполнение контракта по разработке системы высадки человека на лунную поверхность, главным подрядчиком которой является американская частная аэрокосмическая компания SpaceX, сообщает специализированный сайт SpaceNews.

Сообщается, что NASA приняло решение "заморозить" контракт для ускорения хода судебного разбирательства, начавшегося по факту обращения 13 августа компании Джефа Безоса Blue Origin в суд США по федеральным ходатайствованиям с требованием проверить правомерность вынесенного NASA решения о выборе компании Илона Маска SpaceX для разработки системы высадки человека на Луну в 2024 году в рамках программы "Артемида".

"NASA добровольно приостановило работу с SpaceX над системой посадки человека на Луну (HLS) с 19 августа по 1 ноября. В обмен на временное прекращение работы стороны договорились об ускоренном проведении судебных разбирательств, которые завершатся 1 ноября", - сообщил представитель NASA в интервью SpaceNews.

В апреле этого года Blue Origin подала протест в Счётную Палату США в связи с выбором NASA компании SpaceX для отправки человека на Луну в рамках программы "Артемида".

По мнению компании, NASA не предоставило Blue Origin возможности пересмотреть их заявку на участие в конкурсе на отправку человека на Луну, когда ведомство объявило о сокращении бюджета программы с 3.3 млрд долларов до 850 млн. Изначально планировалось, что для участия в программе могут быть выбраны два участника конкурса, однако при недостаточном бюджете такой вариант стал невозможен.

30 июля Счетная Палата США отвергла заявленный протест, подтвердив легитимность получения компанией Маска контракта. Согласно её решению, NASA не нарушило никаких правил при выборе победителя, управление было в праве выбрать только одного подрядчика. Также в докладе Палаты отмечается, что представленный SpaceX проект системы высадки человека на Луну соответствовал заявленным требованиям, а значит компания получила контракт на законных основаниях.

Ранее, в сентябре 2019 года, NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле 2020 года NASA выделило участникам деньги на разработку проекта системы по безопасной высадке человека на Луну до декабря того же года, общая сумма ассигнований составила 967 млн долларов.

В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ.