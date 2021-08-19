События

22:12 19.08.2021

Польша обвинила Минск в создании гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС

1 мин читать
Польша обвинила Минск в создании гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь обвинил официальный Минск в преднамеренном использовании беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана для создания гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС, и пообещал не пускать их в страну, сообщает агентство Associated Press.

"Мигранты - люди, которым я искренне сочувствую, но они - инструмент, средство в руках Александра Лукашенко", - заявил он.

При этом Моравецкий добавил, что Польша не поддастся этому "шантажу" и не допустит проникновения беженцев на свою территорию. Накануне польские военные проложили несколько километров колючей проволоки вдоль границы.

Польша обвиняет Минск в том, что из-за действий Беларуси мигранты столпились на границе. Европейские страны со своей стороны их также не принимают, поэтому люди разбивают лагеря в приграничных зонах, нередко там происходят потасовки.

Теги: #позиция #мигранты #польша #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:46 18.08.2021
У международного сообщества единая позиция по Афганистану

У международного сообщества единая позиция по Афганистану

20:52 18.08.2021
Верховный суд Беларуси признал террористической неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси"

Верховный суд Беларуси признал террористической неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси"

17:05 17.08.2021
Следственный комитет Беларуси начал уголовное дело против девушки убитого в Киеве активиста Шишова

Следственный комитет Беларуси начал уголовное дело против девушки убитого в Киеве активиста Шишова

19:45 16.08.2021
Кличко: Сценарий, который сегодня отрабатывают на власти Киева, - опасный прецедент для всей страны

Кличко: Сценарий, который сегодня отрабатывают на власти Киева, - опасный прецедент для всей страны

21:29 13.08.2021
Военный вариант решения афганской проблемы пока не рассматривается - Джонсон

Военный вариант решения афганской проблемы пока не рассматривается - Джонсон

01:20 13.08.2021
Еврокомиссия осудила новый польский закон о СМИ

Еврокомиссия осудила новый польский закон о СМИ

20:00 12.08.2021
Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев для участия в Крымской платформе – канцелярия

07:05 12.08.2021
В США призвали президента Польши не подписывать закон о реституциях

В США призвали президента Польши не подписывать закон о реституциях

20:33 11.08.2021
Швейцария ввела новые санкции против Беларуси, в том числе в финансовой сфере

Швейцария ввела новые санкции против Беларуси, в том числе в финансовой сфере

12:29 11.08.2021
В Латвии после объявления ЧС на границе с Беларусью за сутки задержали 77 нелегалов

В Латвии после объявления ЧС на границе с Беларусью за сутки задержали 77 нелегалов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пентагон сообщил о 5 тыс. американских военных в аэропорту Кабула

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский считает коррупцию не главной причиной для отказа Украине от вступления в НАТО

Зеленский: пока "Северный поток – 2" не запущен, Украина будет активно защищать свои интересы

В СБ ООН обеспокоены экспансией ИГ в Африке

Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула

Талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев – СМИ

Карантинные ограничения нужно распространять не на регионы с высокой заболеваемостью, а на не вакцинированных граждан – эксперты

В Киеве презентовали онлайн-курс о Крыме и крымских татарах

Обыски проходят в департаменте строительства и жилищного обеспечения и управлении туризма КГГА

Суд отменил действовавший из-за COVID-19 комендантский час почти по всей Каталонии

Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА