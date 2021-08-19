Польша обвинила Минск в создании гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь обвинил официальный Минск в преднамеренном использовании беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана для создания гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС, и пообещал не пускать их в страну, сообщает агентство Associated Press.

"Мигранты - люди, которым я искренне сочувствую, но они - инструмент, средство в руках Александра Лукашенко", - заявил он.

При этом Моравецкий добавил, что Польша не поддастся этому "шантажу" и не допустит проникновения беженцев на свою территорию. Накануне польские военные проложили несколько километров колючей проволоки вдоль границы.

Польша обвиняет Минск в том, что из-за действий Беларуси мигранты столпились на границе. Европейские страны со своей стороны их также не принимают, поэтому люди разбивают лагеря в приграничных зонах, нередко там происходят потасовки.