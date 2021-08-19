Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула

Страны "группы семи" в четверг призвали движение "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.

"Министры (иностранных дел - ИФ) стран G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасность иностранцев и афганцев, которые желают уехать", - говорится в заявлении, опубликованном МИД председательствующей в G7 Великобритании.

В нем отмечается, что страны "группы семи" делают все возможное для эвакуации из аэропорта Кабула наиболее нуждающихся в этом.

Кроме того, главы МИД отметили в совместном заявлении, что Афганистан не должен стать местом распространения "террористической угрозы для международной безопасности".

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на почти всей территории Афганистана. Аэропорт Кабула пока находится под контролем сил США и их союзников. Он используется для эвакуации иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.