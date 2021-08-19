События

16:50 19.08.2021

Ryanair будет отказывать в посадке пассажирам с выданными поисковиком авиабилетов Kiwi посадочными талонами

1 мин читать
Ryanair будет отказывать в посадке пассажирам с выданными поисковиком авиабилетов Kiwi посадочными талонами

Ирландская авиакомпания Ryanair с 18 августа прекратила прием посадочных талонов, выданных поисковиком авиабилетов Kiwi.com; их лоукостер теперь называет фальшивыми.

Как сообщила пресс-служба Ryanair, такие санкции вводятся из-за того, что текущая процедура выпуска посадочных талонов, которую использует указанный поисковик авиабилетов, проходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

"Нам стало известно об этих поддельных посадочных талонах, когда на прошлой неделе небольшое количество пассажиров, забронировавших свои рейсы через Kiwi.com, прибыли к выходу на посадку без официальных посадочных талонов Ryanair. Согласно нормам ЕС, авиакомпания обязана напрямую информировать пассажиров обо всех правилах безопасности, касающихся их полета. Kiwi.com обходит это требование, регистрируя пассажиров и заменяя посадочный талон Ryanair поддельным посадочным талоном, выданным Kiwi.com", - рассказала директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди, которую цитирует пресс-служба.

В авиакомпании отмечают, что клиенты, желающие получить официальный посадочный талон, могут сделать это на сайте или в приложении Ryanair.

"Если вы сделали бронирование через Kiwi.com, мы настоятельно рекомендуем вам связаться с Kiwi.com, чтобы получить необходимую ссылку на бронирование Ryanair и адрес электронной почты, чтобы вы могли пройти регистрацию в соответствии с нашим протоколом безопасности", - говорится в сообщении.

Kiwi.com - чешская компания, основанная в 2012 году под названием Skypicker. К настоящему времени имеет филиалы в девяти странах.

Теги: #транспорт #kiwi #ryanair
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 19.08.2021
Киеву на замену всех маршруток на автобусы нужно 15 млрд грн - замглавы КГГА

Киеву на замену всех маршруток на автобусы нужно 15 млрд грн - замглавы КГГА

13:58 18.08.2021
"Укрзализныця" направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры

"Укрзализныця" направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры

13:25 18.08.2021
Киевская ОГА начала борьбу с нелегальными перевозчиками

Киевская ОГА начала борьбу с нелегальными перевозчиками

12:40 18.08.2021
В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

05:12 14.08.2021
В Киеве перекроют центр в связи с проведением парада войск 24 августа в День Независимости Украины

В Киеве перекроют центр в связи с проведением парада войск 24 августа в День Независимости Украины

01:49 14.08.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля к 30-летию независимости Украины

В Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля к 30-летию независимости Украины

17:50 13.08.2021
На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

12:14 13.08.2021
Подольско-Воскресенский переход планируют открыть для автомобилей до конца года

Подольско-Воскресенский переход планируют открыть для автомобилей до конца года

04:38 13.08.2021
В Киеве частично ограничат движение транспорта на ул. Осиповского

В Киеве частично ограничат движение транспорта на ул. Осиповского

17:12 11.08.2021
"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

В центре Киева из-за репетиции парада снова ограничат движение транспорта

Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа – ЕК

Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Зеленский: Членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления РФ

Столичный ТРЦ Respublika Park откроется 26 октября

Израиль заинтересован в участии в проекте по орошению земель на юге Украины - Посольство Украины

Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

Допуск в ТРЦ при карантине только вакцинированных посетителей или сдавших на месте экспресс-тест маловероятен – мнение

Бывший замдиректора "Киевского института земельных отношений" подозревается в растрате 33 млн грн

В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА