Ryanair будет отказывать в посадке пассажирам с выданными поисковиком авиабилетов Kiwi посадочными талонами

Ирландская авиакомпания Ryanair с 18 августа прекратила прием посадочных талонов, выданных поисковиком авиабилетов Kiwi.com; их лоукостер теперь называет фальшивыми.

Как сообщила пресс-служба Ryanair, такие санкции вводятся из-за того, что текущая процедура выпуска посадочных талонов, которую использует указанный поисковик авиабилетов, проходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

"Нам стало известно об этих поддельных посадочных талонах, когда на прошлой неделе небольшое количество пассажиров, забронировавших свои рейсы через Kiwi.com, прибыли к выходу на посадку без официальных посадочных талонов Ryanair. Согласно нормам ЕС, авиакомпания обязана напрямую информировать пассажиров обо всех правилах безопасности, касающихся их полета. Kiwi.com обходит это требование, регистрируя пассажиров и заменяя посадочный талон Ryanair поддельным посадочным талоном, выданным Kiwi.com", - рассказала директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди, которую цитирует пресс-служба.

В авиакомпании отмечают, что клиенты, желающие получить официальный посадочный талон, могут сделать это на сайте или в приложении Ryanair.

"Если вы сделали бронирование через Kiwi.com, мы настоятельно рекомендуем вам связаться с Kiwi.com, чтобы получить необходимую ссылку на бронирование Ryanair и адрес электронной почты, чтобы вы могли пройти регистрацию в соответствии с нашим протоколом безопасности", - говорится в сообщении.

Kiwi.com - чешская компания, основанная в 2012 году под названием Skypicker. К настоящему времени имеет филиалы в девяти странах.