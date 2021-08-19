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16:45 19.08.2021

Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

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Киевское метро изменит график работы 23-24 августа

В связи с празднованием Дня государственного флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины в Киеве в понедельник и вторник, 23-24 августа, запланированы изменения в работе столичного метрополитена, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской. 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Независимости" и "Крещатик" (проезд поездов осуществлять без остановки на станции "Майдан Независимости")", - говорится в сообщении.

 24 августа с 8:00 до 13:00 будет закрыт вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

При этом, в ночь на 25 августа метрополитен будет работать на 2 часа дольше.

"В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало концерта в 18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", - подчеркнули в КГГА.

Теги: #киев #работа #метро #праздники
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