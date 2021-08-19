Угроза терроризма для США гораздо выше из Сирии, Восточной Африки, нежели из Афганистана - Байден

Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана, заявил в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден.

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

"У нас нет (достаточно - ИФ) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил президент.

Он пояснил, что США способны справиться с подобными угрозами, исходящими из Афганистана, однако опасность со стороны "Аль-Каиды" и других террористических группировок выше в других частях света.

Байден подчеркнул, что было бы нерациональным тратить $1 трлн и держать десятки тысяч американских солдат США в Афганистане дальше, на фоне прочих проблем в мире - на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке.

"А вот вы не думаете... кто больше всего разочарован в том, что мы уходим (из Афганистана - ИФ)? Россия и Китай. Они бы жаждали, чтобы мы продолжали быть вынужденными так делать", - отметил Байден.

По его словам, США вошли в Афганистан ради двух целей - победы над "Аль-Каидой" в этой стране и устранения Усамы бен Ладена. Однако после выполнения этих задач США вместе работы в сфере контртерроризма, сохранения небольших сил в стране или регионе на случай восстановления позиций "Аль-Каиды", США "занялись нациостроительством" в Афганистане.

"С моей точки зрения это никогда не имело смысла", - заверил Байден.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.