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12:40 19.08.2021

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди и грозы

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В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться относительно прохладная воздушная масса с северо-запада.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 20 августа, в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами порывы и шквалы 15-20 м / с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28 °, в восточных областях до 31 °.

В Киеве в пятницу без осадков; температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 августа самая высокая температура днем (+39,3°) была в 1946 году, самая низкая ночью (+8,6°) в 1911 году.

В субботу, 21 августа, в восточных, юго-восточных, днём и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части при грозах в отдельных районах град и шквали 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей 17-19°; днём 23-28°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 25°.

Утром 19 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-26°, в Днепре вблизи Киева - 24°.

Теги: #погода #прогноз
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