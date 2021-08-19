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09:40 19.08.2021

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 2,2 тыс. человек - СМИ

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Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 2,2 тыс. человек - СМИ

Число жертв землетрясения, произошедшего на Гаити в субботу, достигло 2 тыс. 189 человек, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что эта цифра может возрасти, поскольку поиск оставшихся в живых в значительной степени затруднен проливными дождями, обрушившимися на страну.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри, ранее объявивший о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один месяц, заявил, что население разочаровано медленным прибытием помощи в пострадавшие районы.

В видеообращении в среду вечером он признал, что страна находится в бедственном положении.

"Гаити сейчас стоит на коленях", - сказал он.

Теги: #землетрясение #гаити
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