Кличко призвал украинцев вакцинироваться, несмотря на готовность больниц к очередной осенней волне заболеваний коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев вакцинироваться, даже несмотря на готовность больниц к очередной волне заболеваний коронавирусом, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Единственной защитой от дальнейшего распространения коронавируса является массовая вакцинация. Мы сегодня делаем все. И каждый день большое количество киевлян, 20-30 тысяч человек прививаются в столице", - сказал Кличко.

Он выразил надежду, что тенденция прививаться не уменьшится и к концу 2021 года все киевляне будут провакцинированы.

"Я надеюсь, что все прислушиваются. И мы избежим новых ограничений транспорта, спецпропусков и других суровых ограничений. Единственный выход сегодня - это вакцинация", - отметил киевский градоначальник.

По его словам, Киев готов к возможной следующей коронавирусной волне, которую эпидемиологи прогнозируют уже в начале осени.

"Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Даже к худшему. Но будем делать все, чтобы этого избежать. Больницы готовы, кровати есть, в том числе и оборудованы подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты", - подытожил Кличко.