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21:51 18.08.2021

Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

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Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что он покинул страну лишь потому, что этого потребовали в его службе безопасности и отверг обвинения в том, что он взял с собой большие суммы денег, передают в среду западные СМИ.

"Гани заявил, что ему пришлось уехать, потому что его принудила его служба безопасности, и что он оставил на родине свои активы и конфиденциальные документы", - приводят СМИ слова из его видеообращения к афганскому народу.

Гани подчеркнул, что обвинения в том, что он бежал с "миллионами долларов наличными", ложны.

Он подтвердил, что находится в ОАЭ, и заявил, что проводит консультации о возвращении в Афганистан.

"Я веду консультации с другими до тех пор, пока смогу вернуться на родину, чтобы продолжить свою работу по обеспечению справедливости для афганцев", - добавил Гани.

Гани рассказал, что события в последние дни наступления боевиков развивались "поспешно", и сказал, что работал над обеспечением мирной передачи власти.

"Перед тем, как покинуть страну, я работал с талибами, чтобы найти делегацию для переговоров по созданию условий для мирной передачи власти и обеспечения безопасности Кабула", - сказал Гани.

Он выразил надежду на достижение мира и стабильности в стране.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни и ночи мы преодолеем это, и в Афганистане будет мир и стабильность", - добавил он.

Афганский президент покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал. В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился.

В среду стало известно, что он находится в ОАЭ.

Агентство Associated Press передавало, что президент покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны.

Теги: #афганистан #объяснения #гани_афганистан
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