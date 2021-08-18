В британских пабах начало заканчиваться пиво из-за перебоев в поставках - СМИ

Пабы в Великобритании столкнулись с перебоями в поставках пива, в некоторых из них запасы этого напитка практически закончились, пишет издание Daily Mail.

Проблемы с поставками возникли из-за того, что в стране стало меньше водителей, занимающихся грузоперевозками, что вызвано, в частности, пандемией коронавируса.

По данным издания, сильнее всего пострадали сетевые бары, поскольку они связаны обязательствами с определенными пивными брендами, а поставки из-за нехватки дальнобойщиков задерживаются. При этом небольшие бары, которые закупают пиво у местных производителей, расположенных по соседству с ними, пока "остаются наплаву", пишет газета.

Сложная ситуация с поставками сложилась в Шотландии. В The Scottish Licensed Trade Association, которая представляет все сферы лицензированной торговли в Шотландии, сообщили, что поставки пива сократились или прекратились с прошлой недели.

При этом, в ближайшие недели проблемы с поставками могут обостриться, поскольку водители, занимающиеся грузоперевозками, намерены объявить забастовку. В частности, например, водители, перевозящие напитки бренда Heineken, уже сообщили, что не согласны с условиями по зарплате, выдвинутыми логистической компанией GXO Logistics Drinks.