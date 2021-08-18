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20:19 18.08.2021

В МВД призывают киевлян "не сердиться" из-за перекрытия улиц, связанного с репетицией парада в центре города

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В МВД призывают киевлян "не сердиться" из-за перекрытия улиц, связанного с репетицией парада в центре города

Министерство внутренних дел Украины призывает жителей и гостей Киева не сердиться на власти из-за перекрытия улиц города, которое было вызвано проведением репетиции военного парада ко Дню независимости в центре столицы, а поблагодарить украинских защитников за возможность смотреть на парад собственной армии.

Соответствующее заявление МВД обнародовано в твиттере в среду.

"Прямо сейчас в центре Киева проходит репетиция парада! Да, некоторые жалуются, что трудно попасть домой. Но давайте будем откровенными, всех предупредили за несколько дней, дороги будут перекрыты. Просили искать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по улицам Киева шагает украинское войско, и за это стоит поблагодарить украинских защитников.

"По улицам нашей столицы шагает наше войско, едет наша техника, парад охраняют наши полицейские и гвардейцы! Давайте не будем сердиться друг на друга, а поблагодарим наших военным и правоохранителей за то, что у нас есть такая возможность - смотреть парад родного войска", - подчеркивают в МВД.

Там добавили, что неудобства и перекрытия дорог в столице являются временным явлением.

"Неудобства продлятся лишь несколько дней. Память о параде с нами навсегда", - отмечают в министерстве.

В МВД также предлагают киевлянам присоединиться и понаблюдать за подготовкой к параду, ведь так можно будет увидеть, как "впервые в параде будут принимать участие кинологи и служебные собаки".

Отметим, что сервис "Google Карты" в среду вечером показывает многочисленные пробки на правом берегу столицы.

 

Теги: #парад #мвд
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