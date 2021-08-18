События

14:46 18.08.2021

Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

1 мин читать
Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

Кабинет министров Украины разрешил лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами одобренных ВОЗ вакцин или выздоровлении от COVID-19, не проходить самоизоляцию при пересечении государственной границы.

Соответствующие изменения в карантинное постановление правительство утвердило с однодневной доработкой на заседании в среду.

Ранее, согласно тексту документа, для беспрепятственного пересечения границы необходимо было иметь документ о полном курсе вакцинации.

Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата, в частности в перечень вакцин добавили Janssen/Johnson&Johnson.

Теги: #вакцинация #covid_19 #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:23 18.08.2021
В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

09:21 18.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 208,5 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 208,5 млн

08:34 18.08.2021
Минобороны Азербайджана сообщает о новых обстрелах своих позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщает о новых обстрелах своих позиций на границе с Арменией

08:47 17.08.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

06:29 17.08.2021
Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

04:33 17.08.2021
В Харьковской области вакцинированы более 90% медработников - замглавы ОГА

В Харьковской области вакцинированы более 90% медработников - замглавы ОГА

19:30 16.08.2021
Генпрокуратура Узбекистана расследует массовое проникновение афганских военных через границу страны

Генпрокуратура Узбекистана расследует массовое проникновение афганских военных через границу страны

17:40 16.08.2021
Минздрав призывает местные власти проинспектировать медучреждения на готовность к новой волне COVID-19

Минздрав призывает местные власти проинспектировать медучреждения на готовность к новой волне COVID-19

14:40 16.08.2021
Минздрав Украины призывает вакцинировать от COVID-19 под открытым небом во время мероприятий ко Дню независимости

Минздрав Украины призывает вакцинировать от COVID-19 под открытым небом во время мероприятий ко Дню независимости

11:04 16.08.2021
Минздрав Украины намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации коллектива

Минздрав Украины намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации коллектива

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

В Черном море произошла утечка нефти из терминала CPC - Ассоциация реинтеграции Крыма

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

ПОСЛЕДНЕЕ

В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница

Кабинет министров переназначил действующего главу ГКАУ

Украину в I пол.-2021 посетило на 31% меньше иностранцев

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

В Черном море произошла утечка нефти из терминала CPC - Ассоциация реинтеграции Крыма

Кабмин установил переходный период внедрения новых норм питания в школах

Киевская ОГА начала борьбу с нелегальными перевозчиками

В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

На севере и западе Украины продолжится похолодание, в центре, на востоке и юге страны - дожди с градом

В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА