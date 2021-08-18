События

12:59 18.08.2021

На севере и западе Украины продолжится похолодание, в центре, на востоке и юге страны - дожди с градом

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На севере и западе Украины продолжится похолодание, в центре, на востоке и юге страны - дожди с градом

В ближайшие сутки, 19 августа, прохладный атлантический воздух продолжит вытеснять жару с территории Украины, неустойчивая погода с опасными явлениями охватит большинство центральных, южных и восточных областей, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем и в северных областях в четверг без осадков; температура ночью 8-15°, днем 20-25°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди, местами град, в центральных и южных областях местами значительные дожди; температура ночью 13-18°, днем 21-26°; в юго-восточной части и в Харьковской области ночью 16-21°, днем 28-33°.

Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных, днем также в восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве - ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 37,8 градусов тепла в 1946 году, а самая низкая– на отметке 7,4 градусов выше ноля в 1893 году.

В пятницу, 20 августа, в восточных, юго-восточных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в южной части и восточных областях ночью 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

18 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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