Группа молдавских военнослужащих примет участие в параде по случаю Дня независимости Украины

Группа молдавских военнослужащих примет участие в военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины, сообщил журналистам в среду министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

Он отметил, что получил приглашение также поехать на парад, обсудив вопрос участия молдавских военных с послом Украины в Молдове Марком Шевченко.

"В связи с тревожной эпидемической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и в целях предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятия ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - сказал министр обороны Молдовы.

На празднование Дня независимости Украины в Киев отправится и делегация из Молдовы. Пока неизвестно, возглавит ее президент Майя Санду или председатель парламента Игорь Гросу.

В свою очередь на празднование Дня независимости Молдовы в Кишинев приедет официальная делегация Украины. Также, пока не принято окончательное решение относительно того, возглавит делегацию президент Владимир Зеленский или премьер-министр Денис Шмыгаль.