Украина прорабатывает возможности эвакуации из Афганистана как своим самолетом, так и с помощью партнеров - Енин

Украина прорабатывает возможности эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"На сегодняшний момент сформированы списки, они постоянно доуточняются. На сегодняшний день это больше, чем 120 людей. Мы четко работаем с ними, они максимально выдвигаются ближе к аэропорту, и мы прорабатываем логистические возможности эвакуации как через возможности рейса, который будет специально направлен украинской стороной, так и через возможности наших партнеров", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Замминистра отметил, что все контактные лица из числа представителей посольства Украины в Таджикистане находятся на связи с группами украинцев, которые запросили эвакуацию.

"Все получают централизованные инструкции, и как только будет возможность, указанные лица попадут на территорию аэропорта. Буквально с последнего вечера значительная группа украинцев уже находится вблизи аэропорта", - объяснил Енин.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли ее под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

В тот же день украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

По состоянию на вечер 17 августа с представителями МИД Украины связались ещё 153 украинца, которые попросили помощи в возвращении домой из Афганистана.