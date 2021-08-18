Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

В Самборском районе Львовской области 17 человек были госпитализированы в районную больницу с признаками пищевого отравления, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения области.

По данным департамента, шестеро госпитализированных – подростки 13-15 лет из Кривого Рога, которые 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в городе Хыров Самборского района. Медики поставили им предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", их состояние – средней тяжести.

Позже в больницу поступили еще 11 пациентов. В сообщении не указаны подробности, где они отравились и связаны ли оба случая.