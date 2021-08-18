В СВР заявили, что оставляют за собой право оспорить решение о восстановлении Семочко на должности в Службе

В Службе внешней разведки Украины (СВР) заявили, что оставляют за собой право оспорить решение о восстановлении Сергея Семочко на должности первого замглавы, сообщила пресс-служба СВР.

"С Семочко был назначен на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки указом президента Украины № 225/2018 от 31 июля 2018 года. К тому времени в СВРУ была только одна должность первого заместителя, занятая другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, С. Семочко был назначен без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства", - говорится в сообщении Службы.

В пресс-службе отметили, что порядок назначения Семочко на должность и получения им соответствующего денежного обеспечения во время службы в СВРУ в настоящее время является предметом уголовного производства. "Суды всех инстанций исследовали лишь вопрос увольнения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР", - отметили в ведомстве.

"Эта ситуация заставляет СВРУ решать оставленную нам проблему в комплексе: обеспечивая социальную защиту С. Семочко, как и любого военнослужащего, отстаивать объективную истину и законно решать ранее созданные проблемы", - подытожили в Службе.

Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) после решения Верховного Суда о признании противоправным указа об увольнении Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки (СВР) полностью удовлетворил иск Семочко и восстановил его в должности.