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23:59 17.08.2021

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

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Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

В ходе незаконных обысков в домах крымских татар во вторник трем из пяти задержанных человек избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова.

"Раиф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бекиров до - 11 октября. Им инкриминируется "организация деятельности "Хизб ут-Тахрир". Рустам Таиров, за "обвинение в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" будет находиться в СИЗО до 11 октября", - написала Денисова в телеграм-канале.

По ее словам, незаконные обыски в помещениях крымских татар проводились без допуска адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке, что является нарушением ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Омбудсмен требует немедленного освобождения задержанных, а также призвала международную общественность усилить давление на Россию.

"Преследования оккупационными властями крымских татар является религиозно мотивированными и требую немедленно освободить наших сограждан", - отметила она.

Денисова отметила, что в среду в Ленинском районном суде Севастополя состоится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей незаконно задержанным Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву. Им инкриминируется "участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по так называемому "елу Хизб ут-Тахрир" в отношении участников так называемой "ахчисарайский третьей группы" в которую входят Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу.

"Призываю международное сообщество усилить давление на страну-агрессора для прекращения циничных преследований по политическим и религиозным мотивам коренного народа Украины - крымских татар", - подытожила Денисова.

Теги: #крым #украина #денисова #обыски
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